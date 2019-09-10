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Внаслідок пожежі у лікарні Дюссельдорфа загинув літній чоловік, близько 20 постраждали

Вівторок, 10 вересня 2019, 11:19

В результаті пожежі в одній з лікарень Дюссельдорфа в понеділок увечері загинула одна людина, майже два десятки людей постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пожежа почалася на другому поверсі лікарні "Марієн", розташованої в північній частині міста. Стверджується, що вогонь спалахнув у палаті, суміжній з тією, де був знайдений мертвим 77-річний чоловік.

Потім полум'я поширилося вгору по всіх п'яти поверхах лікарні.

Допомога знадобилася близько 100 особам, зокрема, 72 людей постраждали від диму. Семеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Більшість постраждалих були доставлені в інші районні лікарні, але одного пацієнта довелося доставити на вертольоті в клініку в місті Аахен.

Більше ста пожежників прибули на місце події, і знадобилася приблизно одна година, щоб взяти вогонь під контроль.

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Німеччина
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