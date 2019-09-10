В результате пожара в больнице Дюссельдорфа погиб пожилой мужчина, около 20 пострадали

В результате пожара в одной из больниц Дюссельдорфа в понедельник вечером погиб один человек, почти два десятка пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пожар начался на втором этаже больницы "Мариен", расположенной в северной части города. Утверждается, что огонь вспыхнул в палате, смежной с той, где был найден мертвым 77-летний мужчина.

Затем пламя распространилось вверх по всем пяти этажам больницы.

Помощь понадобилась около 100 лицам, в частности, 72 человека пострадали от дыма. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Большинство пострадавших были доставлены в другие районные больницы, но одного пациента пришлось доставить на вертолете в клинику в городе Аахен.

Более ста пожарных прибыли на место происшествия, и понадобился примерно один час, чтобы взять огонь под контроль.