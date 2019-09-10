Британець марно витратив 30 тисяч фунтів, оскаржуючи штраф у 100 фунтів
Громадянин Британії витратив 30 000 фунтів своїх заощаджень на програшну для нього юридичну битву "за справедливість" за штраф у розмірі 100 фунтів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Річард Кідвелл заявив, що через "серйозно зіпсовану" правову систему боротьба зі штрафом зайняла майже три роки і призвела до витрати грошей, які він хотів лишити у спадок синам.
Чоловік стверджує, що його неправильно засікли на перевищенні швидкості під час одноденної поїздки в Вустер в 2016 році.
Відставний інженер Кідвелл з Йейта недалеко від Брістоля переконаний, що не перевищував швидкість взагалі.
"Я був дуже здивований, коли через пару днів отримав NIP [повідомлення про передбачуване переслідування]", - сказав Кідвелл, який вирішив шукати справедливості у суді.
Йому знадобилося чотири поїздки в магістратський суд Вустера, перш ніж скаргу розглянули. Після програшу справи він програв ще одну апеляцію в серпні.
За словами чоловіка, він очікував, що справа буде "досить швидкою", але витратив "добру частину з 30 000 фунтів", включаючи близько 21 000 в гонорарах адвокатів і 7000 в судових витратах, а також дорожні витрати.
Кідвелл сказав, що тепер почувається винним перед родиною через втрату великої суми грошей.
"Я просто дуже хотів справедливості", – зазначив він.