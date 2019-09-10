Британец напрасно потратил 30 тыс. фунтов, оспаривая штраф в 100 фунтов

Гражданин Великобритании потратил 30 тыс. фунтов своих сбережений на проигрышную для него юридическую битву "за справедливость" по поводу штрафа в размере 100 фунтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ричард Кидвелл заявил, что из-за "серьезно испорченной" правовой системы борьба со штрафом заняла почти три года и привела к трате денег, которые он хотел оставить в наследство сыновьям.

Мужчина утверждает, что его неправильно засекли на превышении скорости во время однодневной поездки в Вустер в 2016 году.

Отставной инженер Кидвелл из Йейта недалеко от Бристоля убежден, что не превышал скорость вообще.

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"Я был очень удивлен, когда через пару дней получил NIP (сообщение о предполагаемом преследовании)", - сказал Кидвелл, который решил искать справедливости в суде.

Ему понадобилось четыре поездки в магистратский суд Вустера, прежде чем жалобу рассмотрели. После проигрыша дела он проиграл еще одну апелляцию в августе.

По словам мужчины, он ожидал, что дело будет "достаточно быстрым", но потратил "добрую часть из 30 тыс. фунтов", включая около 21 тыс. на гонорары адвокатам и 7 тыс. на судебные расходы, а также дорожные расходы.

Кидвелл сказал, что теперь чувствует себя виноватым перед семьей из-за потери большой суммы денег.

"Я просто очень хотел справедливости", - отметил он.