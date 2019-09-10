Парламент Естонії не підтримав переведення всієї освіти на естонську мову

Парламент Естонії після понад двох із половиною годин обговорень не підтримав ідею опозиційної Партії реформ перевести всі дитячі садки і школи країни на естонську мову навчання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з підготовленим фракцією Партії реформ проєкту рішення, парламент міг би звернутися до уряду з пропозицією про введення "єдиної і естономовної дошкільної та шкільної освіти".

Згідно з пояснювальною запискою, перехід освіти на естонську мову повинен був початися з дитячих садків вже з 1 вересня 2020 року.

"Система дитячих садків і шкіл, яка ділить дітей на паралельні світи на основі естонської та російської мов, породжує все більше і більше проблем, які виходять далеко за рамки питання про володіння мовою", - вважають реформісти.

На їхню думку, така система створила дуже нерівні можливості для громадян брати участь у суспільному житті і реалізовувати себе.

При цьому в законопроект було вписано, що російськомовним учням необхідно створити можливості для вивчення російської мови і культури.

Однак 10 вересня для подальшої реалізації ініціативи реформістам не вдалося набрати необхідну кількість голосів.

Подібна доля була в аналогічного проєкту, який виносився на розгляд депутатів попереднього скликання. Якщо в грудні проєкт підтримали 50 депутатів, то тепер - тільки 32.