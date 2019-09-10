Парламент Эстонии не поддержал перевод всего образования на эстонский язык

Парламент Эстонии после более двух с половиной часов обсуждений не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школы страны на эстонский язык обучения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно подготовленному фракцией Партии реформ проекту решения, парламент мог бы обратиться к правительству с предложением о введении "единого эстонскоязычного дошкольного и школьного образования".

Согласно пояснительной записке, переход образования на эстонский язык должен был начаться с детских садов уже с 1 сентября 2020 года.

"Система детских садов и школ, которая делит детей на параллельные миры на основе эстонского и русского языков, порождает все больше и больше проблем, которые выходят далеко за рамки вопроса владения языком", - считают реформисты.

По их мнению, такая система создала неравные возможности для граждан участвовать в общественной жизни и реализовывать себя.

При этом в законопроект было вписано, что русскоязычным ученикам необходимо создать возможности для изучения русского языка и культуры.

Однако 10 сентября для дальнейшей реализации инициативы реформистам не удалось набрать необходимое количество голосов.

Подобная судьба была у аналогичного проекта, который выносился на рассмотрение депутатов предыдущего созыва. Если в декабре проект поддержали 50 депутатов, то теперь - только 32.