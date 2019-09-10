ЄС створює оборонний і космічний відділ "для доповнення до НАТО"

Євросоюз створить новий Генеральний директорат з питань оборони, промисловості та космосу для допомоги у фінансуванні, розвитку та розгортанні збройних сил.

Про це заявила наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фон дер Ляєн оголосила, що директорат очолить французка Сільві Гулар, соратниця президента Еммануеля Макрона, яка також буде комісаром з питань промислової політики. Створенню в Єврокомісії оборонного відділу довго протистояла Британія.

"Європейський союз ніколи не буде військовим союзом", - сказала фон дер Ляєн. "Але країнам-членам Європейського союзу говорили багато разів, що загальні витрати на їхні збройні сили є надзвичайно важливими", - сказала вона.

Нова очільниця ЄК зазначила, що плани принесуть користь НАТО, до якого належать багато країн ЄС, і додала: "НАТО завжди буде (нашою) колективною обороною".

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Директорат будуватиметься на військовому пакті ЄС, підписаному наприкінці 2017 року з метою інтегрувати оборонні сили, спільно працюючи над новою зброєю та сприяючи швидкому розгортанню військ.

Космос також стає сферою, де ЄС хоче спільно розвивати технології, адже, зокрема, Китай, Росія та США розробляють космічну зброю, яка може збити ворожі ракети та ППО або знищити супутники.

Плани будуть залежати від затвердження запропонованого оборонного фонду в 13 мільярдів євро на розробку та купівлю зброї, а також грошей із загального бюджету ЄС на оборонні дослідження. Очікується, що уряди ЄС поповнять фонд, щоб збільшити його розмір.

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