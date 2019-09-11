Новий посол ЄС розпочав роботу в Україні

Новий посол Євросоюзу в Україні Матті Маазікас офіційно розпочав виконання обов’язків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні представництва ЄС.

"Раді вітати нового посла Матті Маазікаса. Його першим випробовуванням сьогодні було вмістити одну з найбільших делегацій ЄС на одному фото. Зроблено!" - йдеться у повідомленні в Twitter.

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 11, 2019

Віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба напередодні зустрівся із Маазікасом у Брюсселі.

Сьогодні у мене День Євросоюзу. Багато зустрічей. З новим Послом ЄС в Україні @MattiMaasikas познайомилися і сподіваюся, що подружилися🙂 Будемо тісно працювати разом. Чекаю колегу в Києві🇺🇦✌️🇪🇺 І, звісно, селфі - на згадку про знайомство. pic.twitter.com/Ez3xdWpuxu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 10, 2019

"З новим послом ЄС в Україні Матті Маазікасом познайомилися і сподіваюся, що подружилися. Будемо тісно працювати разом. Чекаю колегу в Києві. І, звісно, селфі - на згадку про знайомство", - написав він у Twitter у вівторок.

Детальніше про Маазікаса читайте у статті: "Естонець, історик, марафонець: знайомтеся, новий посол Євросоюзу в Україні".