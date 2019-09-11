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Новий посол ЄС розпочав роботу в Україні

Середа, 11 вересня 2019, 12:16

Новий посол Євросоюзу в Україні Матті Маазікас офіційно розпочав виконання обов’язків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні представництва ЄС.

"Раді вітати нового посла Матті Маазікаса. Його першим випробовуванням сьогодні було вмістити одну з найбільших делегацій ЄС на одному фото. Зроблено!" - йдеться у повідомленні в Twitter.

Віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба напередодні зустрівся із Маазікасом у Брюсселі.

"З новим послом ЄС в Україні Матті Маазікасом познайомилися і сподіваюся, що подружилися. Будемо тісно працювати разом. Чекаю колегу в Києві. І, звісно, селфі - на згадку про знайомство", - написав він у Twitter у вівторок.

Детальніше про Маазікаса читайте у статті: "Естонець, історик, марафонець: знайомтеся, новий посол Євросоюзу в Україні".

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