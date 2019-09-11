Новый посол ЕС начал работу в Украине

Новый посол Европейского Союза в Украине Матти Маазикас официально приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маазикаса. Его первым испытанием сегодня было вместить одну из самых больших делегаций ЕС на одном фото. Сделано!" - говорится в сообщении в Twitter.

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 11, 2019

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба накануне встретился с Маазикасом в Брюсселе.

Сьогодні у мене День Євросоюзу. Багато зустрічей. З новим Послом ЄС в Україні @MattiMaasikas познайомилися і сподіваюся, що подружилися🙂 Будемо тісно працювати разом. Чекаю колегу в Києві🇺🇦✌️🇪🇺 І, звісно, селфі - на згадку про знайомство. pic.twitter.com/Ez3xdWpuxu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 10, 2019

"С новым послом ЕС в Украине Матти Маазикасом познакомились и надеюсь, что подружились. Будем тесно работать вместе. Жду коллегу в Киеве. И, конечно, селфи - на память о знакомстве", - написал он в Twitter во вторник.

Подробнее о Маазикасе читайте в статье: "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".