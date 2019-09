Новый посол ЕС начал работу в Украине

Новый посол Европейского Союза в Украине Матти Маазикас официально приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маазикаса. Его первым испытанием сегодня было вместить одну из самых больших делегаций ЕС на одном фото. Сделано!" - говорится в сообщении в Twitter.

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK