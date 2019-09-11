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Новый посол ЕС начал работу в Украине

Среда, 11 сентября 2019, 12:16

Новый посол Европейского Союза в Украине Матти Маазикас официально приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маазикаса. Его первым испытанием сегодня было вместить одну из самых больших делегаций ЕС на одном фото. Сделано!" - говорится в сообщении в Twitter.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба накануне встретился с Маазикасом в Брюсселе.

"С новым послом ЕС в Украине Матти Маазикасом познакомились и надеюсь, что подружились. Будем тесно работать вместе. Жду коллегу в Киеве. И, конечно, селфи - на память о знакомстве", - написал он в Twitter во вторник.

Подробнее о Маазикасе читайте в статье: "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".

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