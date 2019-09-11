В ДТП з мікроавтобусом у Туреччині загинули 10 людей

Десять людей загинули і сім отримали поранення в результаті аварії мікроавтобуса в південно-східній турецькій провінції Бітліс. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu. "У районі міста Калканли перекинувся мікроавтобус, загинули 10 людей, семеро поранені", - повідомив губернатор провінції Октай Чагатай в середу. Постраждалі доставлені в місцеві лікарні. За даними турецьких ЗМІ, автобус перевозив місцевих сільських жителів в місто Хізан. Серед загиблих - шестеро дітей.

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