В ДТП з мікроавтобусом у Туреччині загинули 10 людей
Середа, 11 вересня 2019, 12:29
Десять людей загинули і сім отримали поранення в результаті аварії мікроавтобуса в південно-східній турецькій провінції Бітліс.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
"У районі міста Калканли перекинувся мікроавтобус, загинули 10 людей, семеро поранені", - повідомив губернатор провінції Октай Чагатай в середу.
Постраждалі доставлені в місцеві лікарні.
За даними турецьких ЗМІ, автобус перевозив місцевих сільських жителів в місто Хізан. Серед загиблих - шестеро дітей.
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