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В ДТП з мікроавтобусом у Туреччині загинули 10 людей

Середа, 11 вересня 2019, 12:29

Десять людей загинули і сім отримали поранення в результаті аварії мікроавтобуса в південно-східній турецькій провінції Бітліс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"У районі міста Калканли перекинувся мікроавтобус, загинули 10 людей, семеро поранені", - повідомив губернатор провінції Октай Чагатай в середу.

 

Постраждалі доставлені в місцеві лікарні.

За даними турецьких ЗМІ, автобус перевозив місцевих сільських жителів в місто Хізан. Серед загиблих - шестеро дітей.

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