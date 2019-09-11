В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек
Среда, 11 сентября 2019, 12:29
Десять человек погибли и семь получили ранения в результате аварии микроавтобуса в юго-восточной турецкой провинции Битлис.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
"В районе города Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены", - сообщил губернатор провинции Октай Чагатай в среду.
Пострадавшие доставлены в местные больницы.
По данным турецких СМИ, автобус перевозил местных сельских жителей в город Хизан. Среди погибших - шестеро детей.
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