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В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек

Среда, 11 сентября 2019, 12:29

Десять человек погибли и семь получили ранения в результате аварии микроавтобуса в юго-восточной турецкой провинции Битлис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"В районе города Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены", - сообщил губернатор провинции Октай Чагатай в среду.

 

Пострадавшие доставлены в местные больницы.

По данным турецких СМИ, автобус перевозил местных сельских жителей в город Хизан. Среди погибших - шестеро детей.

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