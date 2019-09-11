Меркель вважає впорядкований Brexit все ще можливим

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель стверджує, що впорядкований вихід Британії з Європейського Союзу все ще можливий.

Про це вона заявила під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня і ніщо не вказує на те, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон отримає нову угоду про Brexit, якої він домагається.

Меркель сказала законодавцям, що на її "тверде переконання, у нас все ще є шанс досягти цього впорядкованим чином".

Але вона зазначила, що Німеччина також готова до Brexit без угоди.

Меркель додала, що Німеччина хоче зберегти тісні економічні зв'язки і зв'язки у сфері безпеки з Британією після Brexit.

Нагадаємо, обрана президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Велика Британія повинна буде запропонувати кандидатуру європейського комісара, якщо отримає чергове продовження терміну Brexit від ЄС.