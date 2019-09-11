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Меркель считает упорядоченный Brexit все еще возможным

Среда, 11 сентября 2019, 12:58

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что упорядоченный выход Британии из Европейского Союза все еще возможен.

Об этом она заявила во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября и ничто не указывает на то, что британский премьер-министр Борис Джонсон получит новое соглашение о Brexit, которого он добивается.

Меркель сказала законодателям, что у нее есть "твердое убеждение – у нас все еще есть шанс достичь этого упорядоченным образом".

Но она отметила, что Германия также готова к Brexit без соглашения.

Меркель добавила, что Германия хочет сохранить тесные экономические связи и связи в сфере безопасности с Британией после Brexit.

Напомним, избранная президентом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания должна будет предложить кандидатуру европейского комиссара, если получит очередное продление срока Brexit от ЕС.

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Brexit Меркель
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