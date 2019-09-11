Слухання в ЄСПЛ: Україна виключила компроміс з РФ щодо контролю над Кримом

Під час слухань в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) щодо порушень прав людини в окупованому Криму представників України та Росії попросили визначитися, чи можливе компромісне вирішення суперечки щодо Криму.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Запитання сторонам поставив суддя від Чехії Алеш Пейчал. Примітно, що суддя припустив, що такий компроміс є практично неуникним. "Ми знаємо з історії, що будь-які конфлікти між державами мають завершуватися компромісом. Чи готові ви на компроміс і до якої міри, а якщо ні, то чому?"

Після перерви для консультацій сторони взяли слово, але обидві спробували уникнути прямої відповіді, однак тональність коментарів виявилася протилежною.

Британський адвокат Бен Еммерсон, який представляв на слуханнях позицію України, заявив, що яким би не було вирішення міждержавного конфлікту, Україна має відновити контроль в Криму. "Будь-яке вирішення (конфлікту щодо Криму) має включати повернення Криму під повний суверенітет України", - пояснив він.

Його колега Міхаель Свейнстон, який представляв російську позицію, взагалі уникнув конкретики, але наголосив, що Москва чекає на нормалізацію відносин із Києвом. "Ми поважаємо те покращення у відносинах, ви чули про обмін, і ми розраховуємо на подальше покращення, але це – все, що я можу відповісти наразі", - заявив він.