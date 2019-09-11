Слушания в ЕСПЧ: Украина исключила компромисс с РФ по контролю над Крымом

Во время слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму представителей Украины и России попросили определиться, возможно ли компромиссное решение спора по Крыму.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Вопросы сторонам задал судья от Чехии Алеш Пейчала. Примечательно, что судья предположил, что компромисс практически неизбежен. "Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс и в какой степени, а если нет, то почему?"

После перерыва для консультаций стороны взяли слово, но обе попытались уйти от прямого ответа, однако тональность комментариев оказалась противоположной.

Британский адвокат Бен Эммерсон, представляющий на слушаниях позицию Украины, заявил, что каким бы ни было решение межгосударственного конфликта, Украина должна восстановить контроль в Крыму. "Любое решение (конфликта по Крыму) должно включать возвращение Крыма под полный суверенитет Украины", - пояснил он.

Его коллега Михаэль Свейнстон, который представлял российскую позицию, вообще избежал конкретики, но подчеркнул, что Москва ждет нормализации отношений с Киевом. "Мы уважаем то улучшение в отношениях, вы слышали об обмене, и мы рассчитываем на дальнейшее улучшение, но это - все, что я могу ответить сейчас", - заявил он.