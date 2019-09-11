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"Ксенофобия и отвращение": в Европе критикуют новое название должности еврокомиссара по миграции

Среда, 11 сентября 2019, 13:59

Будущего президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в создании новой должности с ксенофобским подтекстом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фон дер Ляйен переименовала ряд должностей в новой Еврокомиссии, которая начнет работу с 1 ноября, чтобы сделать их менее официальными и более ориентированными на поставленные задачи.

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В частности, должность еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства будет называться "Защита европейского образа жизни". Новое название быстро раскритиковали представители неправительственных организаций, политики и обычные пользователи социальных сетей.

"Создание портфеля "Защита европейского образа жизни" в ответ на "законные опасения и беспокойство относительно влияния нерегулярной миграции" – ошибочно и позорно", - написала в Twitter евродепутат из Нидерландов Софи ин'т Велд, призвав отменить это название до утверждения состава комиссии в Европарламенте.

Немецкая евродепутатка Ска Келлер, которая возглавляет группу партии "Зеленые" в Европарламенте, выразила обеспокоенность тем, что новая должность предполагает "противоречия между поддержкой беженцев и европейскими ценностями".

Французский евродепутат Дэмиен Кареме заявил, что новое название - "гадость". "Оно выглядит довольно красиво, но когда кто-то осознает, что это означает, что человек будет ответственным за миграцию, интеграцию и безопасность, то это совершенно отвратительно", - добавил он.

Руководитель офиса европейских институтов Amnesty International Ева Гедде заявила: "Сочетание миграции с безопасностью в портфеле уполномоченного по защите нашего европейского образа жизни рискует отправить тревожное послание".

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Новую должность должен получить грек Маргаритис Схинас, долгое время работающий в Еврокомиссии.

Офис фон дер Ляйен ответил на критику, указав, что название портфеля было в публичных стратегических документах с июля, и целью офиса была координация трансграничного развития и борьба с терроризмом, а также защита ценностей и демократия.

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