"Ксенофобия и отвращение": в Европе критикуют новое название должности еврокомиссара по миграции

Будущего президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в создании новой должности с ксенофобским подтекстом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фон дер Ляйен переименовала ряд должностей в новой Еврокомиссии, которая начнет работу с 1 ноября, чтобы сделать их менее официальными и более ориентированными на поставленные задачи.

В частности, должность еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства будет называться "Защита европейского образа жизни". Новое название быстро раскритиковали представители неправительственных организаций, политики и обычные пользователи социальных сетей.

"Создание портфеля "Защита европейского образа жизни" в ответ на "законные опасения и беспокойство относительно влияния нерегулярной миграции" – ошибочно и позорно", - написала в Twitter евродепутат из Нидерландов Софи ин'т Велд, призвав отменить это название до утверждения состава комиссии в Европарламенте.

Creating a portfolio "Protection of the European way of life" in response to "legitimate fears and concerns about the impact of irregular migration" is totally misguided and reprehensible. #VDL should withdraw it before the confidence vote in @Europarl_EN @RenewEurope pic.twitter.com/oiahvaoLt9