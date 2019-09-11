В Естонії російського шпигуна засудили до 5 років в'язниці

Кілька тижнів тому Хар'юський повітовий суд засудив до тюремного ув'язнення російського шпигуна. Поліція безпеки Естонії (КаПо) при цьому ні деталі справи справи, ні прізвище засудженого не розкриває.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У травні цього року КаПо затримала громадянина Російської Федерації (ініціали А.А.), якому пред'явили звинувачення в скоєнні ненасильницьких дій проти Естонії, повідомили в Держпрокуратурі.

Обвинувачений пішов на угоду зі слідством, 29 серпня суд засудив його до п'яти років позбавлення волі.

За словами прессекретаря КаПо, деталі конкретного звинувачення не можуть бути розкриті в цей час, оскільки Поліція безпеки ще не завершила розслідування всіх обставин, пов'язаних з цією кримінальною справою.

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В травні 2017 року аналогічне покарання винесли громадянину Росії Артему Зінченку, який мешкав в Естонії і працював на ГРУ.

У лютому 2018 року Артема Зінченка обміняли на засудженого в Росії естонського громадянина Райво Сусі.

Райво Сусі в грудні 2017 року був визнаний російським судом винним в шпигунстві і засуджений до 12 років позбавлення волі.