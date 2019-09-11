В Эстонии российского шпиона приговорили к пяти годам тюрьмы

Несколько недель назад Харьюский суд приговорил к тюремному заключению российского шпиона. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) при этом ни детали дела, ни фамилию осужденного не раскрывает.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В мае этого года КаПо задержала гражданина Российской Федерации (инициалы А.А.), которому предъявили обвинение в совершении ненасильственных действий против Эстонии, сообщили в Госпрокуратуре.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием, 29 августа суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

По словам пресс-секретаря КаПо, детали конкретного обвинения не могут быть раскрыты в это время, поскольку Полиция безопасности еще не завершила расследование всех обстоятельств, связанных с этим уголовным делом.

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В мае 2017 года аналогичное наказание присудили гражданину России Артему Зинченко, который жил в Эстонии и работал на ГРУ.

В феврале 2018 года Артема Зинченко обменяли на осужденного в России эстонского гражданина Райво Суси.

Суси в декабря 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.