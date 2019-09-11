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Два міністри уряду Франції отримали листи з погрозами і кулями

Середа, 11 вересня 2019, 17:01

Міністр економіки Франці Брюно Ле Мер і міністр державної дії і держфінансів Жеральд Дарманен отримали листи з погрозами на свою адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Point.

За даними видання, листи прийшли за адресою, де розташовані відповідні департаменти, якими керують міністри.

Листи були написані від руки і містили погрози смерті. Крім того, в конверти були вкладені кулі для револьвера.

Ле Мер вже отримував два листи з погрозами в серпні перед зустріччю лідерів G7 у Франції. Дарманіну також погрожували в травні 2018 року.

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