Два міністри уряду Франції отримали листи з погрозами і кулями
Середа, 11 вересня 2019, 17:01
Міністр економіки Франці Брюно Ле Мер і міністр державної дії і держфінансів Жеральд Дарманен отримали листи з погрозами на свою адресу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Point.
За даними видання, листи прийшли за адресою, де розташовані відповідні департаменти, якими керують міністри.
Листи були написані від руки і містили погрози смерті. Крім того, в конверти були вкладені кулі для револьвера.
Ле Мер вже отримував два листи з погрозами в серпні перед зустріччю лідерів G7 у Франції. Дарманіну також погрожували в травні 2018 року.
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