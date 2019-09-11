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Два министра правительства Франции получили письма с угрозами и пулями

Среда, 11 сентября 2019, 17:01

Министр экономики Франци Брюно Ле Мэр и министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен получили письма с угрозами в свой адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Point.

По данным издания, письма пришли по адресу, где расположены соответствующие департаменты, которыми руководят министры.

Письма были написаны от руки и содержали угрозы смерти. Кроме того, в конверты были вложены пули для револьвера.

Ле Мэр уже получал два письма с угрозами в августе перед встречей лидеров G7 во Франции. Дарманину также угрожали в мае 2018 года.

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