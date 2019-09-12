У Києві відкривається форум Ялтинської європейської стратегії

12 вересня в Києві відкривається 16-а щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

Інформаційним партнером форуму YES цього року виступає "Європейська правда".

Форум традиційно відкриється вечірнім прийомом і вітальними виступами голови наглядової ради YES, колишнього президента Польщі Александра Квасьнєвського, мера Києва Віталія Кличка та філософа і письменника Бернара-Анрі Леві.

13 вересня Форум почнеться із заяв трьох президентів: президента України Володимира Зеленського, президента Естонії Керсті Кальюлайд та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Другий пленарний день 14 вересня відкриє прем’єр-міністр України Олексій Гончарук своїм виступом, присвяченим стратегії економічних реформ нового українського уряду.

Щорічну лекцію миру імені Шимона Переса цього року прочитає Хуан Мануель Сантос Кальдерон, Президент Колумбії (2010-2014; 2014-2018) та лауреат Нобелівської премії миру 2016 року. Підсумкова дискусія буде присвячена долі ліберального світового порядку.

На конференцію зібралися понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн, які будуть обговорювати глобальні виклики майбутнього, а також політичну ситуацію і її значення для Європи та України.