В Киеве открывается форум Ялтинской европейской стратегии

12 сентября в Киеве открывается шестнадцатая ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Информационным партнером форума YES выступает "Европейская правда".

Форум традиционно откроется вечерним приемом и приветственными выступлениями председателя наблюдательного совета YES, бывшего президента Польши Александра Квасьневского, мэра Киева Виталия Кличко и философа и писателя Бернара-Анри Леви.

13 сентября Форум начнется с заявлений трех президентов: президента Украины Владимира Зеленского, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Финляндии Саули Ниинистьо.

Второй пленарный день 14 сентября откроет премьер-министр Украины Алексей Гончарук своим выступлением, посвященным стратегии экономических реформ нового украинского правительства.

Ежегодную лекцию мира имени Шимона Переса в этом году прочитает Хуан Мануэль Сантос Кальдерон, президент Колумбии (2010-2014; 2014-2018) и лауреат Нобелевской премии мира 2016 года. Итоговая дискуссия будет посвящена судьбе либерального мирового порядка.

На конференции собрались более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран, которые будут обсуждать глобальные вызовы будущего, а также политическую ситуацию и ее значение для Европы и Украины.