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Зеленський призначив нового заступника голови Офісу з міжнародних питань

Четвер, 12 вересня 2019, 11:24

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Жовкву заступником голови Офісу з міжнародних питань.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Жовкву Ігоря Івановича Заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться у в тексті указу.

Ігор Жовква
Ігор Жовква

Жовква з 2014 року керував Головним департаментом зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента. Він кандидат політичних наук, має дипломатичний ранг Надзвичайного та повноважного посла.

Після свого обрання Зеленський призначив керувати міжнародними питаннями на Банковій Вадима Пристайка, але нещодавно він очолив Міністерство закордонних справ.

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Зеленський
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