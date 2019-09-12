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Зеленский назначил нового заместителя председателя Офиса по международным вопросам

Четверг, 12 сентября 2019, 11:24

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Жовкву заместителем председателя Офиса по международным вопросам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Жовкву Игоря Ивановича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Игорь Жовква
Игорь Жовква

Жовква с 2014 года руководил Главным департаментом внешней политики и европейской интеграции Администрации президента. Он кандидат политических наук, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

После своего избрания Зеленский назначил руководить международными вопросами на Банковой Вадима Пристайко, но недавно тот возглавил Министерство иностранных дел.

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