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Поляк вбив українку і втік до Німеччини, де його застрелила поліція

Четвер, 12 вересня 2019, 12:01

Громадянин Польщі застрелив знайому українку, після чого втік до Німеччини і був убитий поліцейськими під час затримання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fakt24.pl.

Убивство 26-річної українки сталося в місті Гожув-Великопольський недалеко від німецького кордону.

 

Місцевий житель Павел Р., якому також було 26 років, застрелив дівчину в пральні, де вона працювала. За даними ЗМІ, вбивство сталося в результаті сварки, коли дівчина сказала, що не хоче з ним зустрічатися.

Після скоєння злочину чоловік відправився до Німеччини, проте його вже розшукували польські і німецькі поліцейські.

Неподалік від Берліна його авто зупинила поліція. Він вийшов з автомобіля і направив зброю на правоохоронців, після чого поліція відкрила вогонь на ураження. Чоловік від отриманих ран помер на місці.

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