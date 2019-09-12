Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Нидерланды подняли вопрос об обмене Цемаха среди послов ЕС

В Польше обяжут членов семей политиков раскрывать свои доходы

Правительство Британии опубликовало документы о негативных последствиях Brexit без соглашения

В Барселоне 600 тысяч каталонцев требовали независимости – меньше всего с 2012 года






Поляк убил украинку и бежал в Германию, где его застрелила полиция

Четверг, 12 сентября 2019, 12:01

Гражданин Польши застрелил знакомую украинку, после чего бежал в Германию и был убит полицейскими при задержании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fakt24.pl.

Убийство 26-летней украинки произошло в городе Гожув-Велькопольский недалеко от немецкой границы.

 

Местный житель Павел Р., которому также было 26 лет, застрелил девушку в прачечной, где она работала. По данным СМИ, убийство произошло в результате ссоры, когда девушка сказала, что не хочет с ним встречаться.

После совершения преступления мужчина отправился в Германию, однако его уже разыскивали польские и немецкие полицейские.

Неподалеку от Берлина его авто остановила полиция. Он вышел из автомобиля и направил оружие на правоохранителей, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша криминал
powered by lun.ua