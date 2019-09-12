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Вибух саморобної бомби в Афінах пошкодив офіс керівної партії Греції

Четвер, 12 вересня 2019, 12:20

Вибух саморобної бомби призвів до підпалу офісу правлячої партії "Нова демократія"  на північному сході Афін рано вранці в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Вибух завдав шкоди майну, однак ніхто не постраждав.

За даними влади, пристрій, зроблений з трьох газових каністр, спрацював відразу за межами офісу "Нової демократії" на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку о 3.45 ранку.

Полум'я загасили жителі будівлі до прибуття пожежної служби. Поліція розслідує інцидент.

Коментуючи вибух, "Нова демократія" заявила, що це продовження "атаки на демократію"/

"Нас не залякати такими нападами і ми продовжимо боротися за безпеку громадян, яка є невід'ємною складовою демократичної держави", - сказали в партії.

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Греція
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