Вибух саморобної бомби в Афінах пошкодив офіс керівної партії Греції

Вибух саморобної бомби призвів до підпалу офісу правлячої партії "Нова демократія" на північному сході Афін рано вранці в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Вибух завдав шкоди майну, однак ніхто не постраждав.

За даними влади, пристрій, зроблений з трьох газових каністр, спрацював відразу за межами офісу "Нової демократії" на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку о 3.45 ранку.

Полум'я загасили жителі будівлі до прибуття пожежної служби. Поліція розслідує інцидент.

Коментуючи вибух, "Нова демократія" заявила, що це продовження "атаки на демократію"/

"Нас не залякати такими нападами і ми продовжимо боротися за безпеку громадян, яка є невід'ємною складовою демократичної держави", - сказали в партії.