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Взрыв самодельной бомбы в Афинах повредил офис правящей партии Греции

Четверг, 12 сентября 2019, 12:20

Взрыв самодельной бомбы привел к поджогу офиса правящей партии "Новая демократия" на северо-востоке Афин рано утром в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Взрыв нанес ущерб имуществу, однако никто не пострадал.

По данным властей, устройство, сделанное из трех газовых канистр, сработало за пределами офиса "Новой демократии" на первом этаже пятиэтажного жилого дома в 3.45 утра.

Пламя потушили жильцы дома до прибытия пожарной службы. Полиция расследует инцидент.

Комментируя взрыв, "Новая демократия" заявила, что это продолжение "атаки на демократию".

"Нас не запугать такими нападениями, мы продолжим бороться за безопасность граждан, которая является неотъемлемой составляющей демократического государства", - сказали в партии.

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