ЄС похвалив Молдову за прогрес у виконанні Угоди про асоціацію

ЄС відзначив прогрес Молдови у реалізації ключових реформ, передбачених угодою про асоціацію.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії щодо доповіді про імплементацію угоди про асоціацію Молдова-ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Після зміни уряду в червні 2019 року Республіка Молдова рішуче приступила до здійснення ключових реформ, спрямованих на вирішення проблеми погіршення демократичних стандартів і верховенства права", - йдеться у повідомленні ЄК.

Доповідь буде представлена на щорічній Раді асоціації ЄС-Молдова, яка відбудеться в Брюсселі 30 вересня 2019 року.

"Ми очікуємо, що влада виконає взяті на себе зобов'язання і здійснить амбітну угоду ЄС-Молдова на благо наших громадян. Як ЄС, ми готові продовжувати супроводжувати і підтримувати цю роботу, тому що ми дуже цінуємо нашу дружбу", - зазначила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

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Комісар з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган нагадав про відновлення фінансової допомоги Молдові.

"Ми готові й надалі нарощувати нашу фінансову підтримку та консультації у відповідь на активну програму реформ уряду. Все це є чітким свідченням нашої вдячності за вже зроблені кроки і стимулом для влади продовжувати свій амбітний шлях реформ", – сказав він.

Після непрозорого визнання недійсними виборів мера Кишинева в червні 2018 року, ЄС та інші міжнародні суб'єкти відзначили погіршення стану верховенства права і демократії, які є ключовими цінностями і принципами Угоди про асоціацію між ЄС і Молдовою. У світлі цих подій ЄС прийняв рішення в 2018 році призупинити виплати в рамках бюджетної підтримки та макрофінансової допомоги, а також скоротити подальшу фінансову підтримку.