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ЕС похвалил Молдову за прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации

Четверг, 12 сентября 2019, 13:31

ЕС отметил прогресс Молдовы в реализации ключевых реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии по докладу об имплементации cоглашения об ассоциации Молдова-ЕС, сообщает "Европейская правда".

"После смены правительства в июне 2019 года Республика Молдова решительно приступила к осуществлению ключевых реформ, направленных на решение проблемы ухудшения демократических стандартов и верховенства права", - говорится в сообщении ЕК.

Доклад будет представлен на ежегодном Совете ассоциации ЕС-Молдова, который состоится в Брюсселе 30 сентября.

"Мы ожидаем, что власти выполнят взятые на себя обязательства и осуществят амбициозное соглашение ЕС-Молдова на благо наших граждан. Как ЕС, мы готовы продолжать сопровождать и поддерживать эту работу, потому что мы очень ценим нашу дружбу", - сказала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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Комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан напомнил о возобновлении финансовой помощи Молдове.

"Мы готовы и дальше наращивать нашу финансовую поддержку и консультации в ответ на активную программу реформ правительства. Все это является четким свидетельством нашей благодарности за уже сделанные шаги и стимулом для власти продолжать свой амбициозный путь реформ", - сказал он.

После непрозрачного признания недействительными выборов мэра Кишинева в июне 2018 года, ЕС и другие международные субъекты отметили ухудшение состояния верховенства права и демократии, которые являются ключевыми ценностями и принципами Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. В свете этих событий ЕС принял решение в 2018 году приостановить выплаты в рамках бюджетной поддержки и макрофинансовой помощи, а также сократить дальнейшую финансовую поддержку.

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Молдова Ассоциация с ЕС
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