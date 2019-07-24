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Молдова підписала три угоди про фінансування з ЄС на 40 млн євро

Середа, 24 липня 2019, 17:50

Молдова і Європейська комісія 24 липня підписала три угоди про фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Маєю Санду знову в Брюсселі! Сьогодні ми підписали три угоди про фінансування на суму 40,25 мільйона євро, які дадуть громадянам Молдови видимі та відчутні результати!" - розповів у своєму Twitter європейський комісар Йоганнес Ган.

"Угоди про фінансування підтримуватимуть соціально-економічний розвиток у регіонах Молдови, зміцнюватимуть закон про антикорупційні механізми і, нарешті, підтримуватимуть імплементацію Угоди про асоціацію ЄС-Молдова", - додав він.

Як заявляла прем'єр-міністр Мая Санду, одна з угод передбачає виділення Молдові допомоги для зміцнення верховенства права, підтримки механізмів боротьби з корупцією та реформування судової системи. Як заявила Санду, сума гранту становить майже 9 млн євро.

Друга угода передбачає виділення понад 20 млн євро на підтримку органів місцевого самоврядування.

Також Молдова отримає близько 10 млн ​​євро на реалізацію Угоди про асоціацію у соціальній сфері, положень щодо боротьби з насильством та гарантування гендерної рівноправності.

Як відомо, Європейський Союз після зміни влади у Молдові відновив фінансову допомогу країні і після майже дворічної паузи виділив Кишиневу 14,5 млн євро.

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