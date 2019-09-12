Франція: Париж і ще чотири міста заборонили використання пестицидів

Париж та ще чотири французьких міста у четвер, 12 вересня, оголосили про заборону використання пестицидів у своїх межах. До ініціативи столиці Франції приєдналися Лілль, Нант, Гренобль і Клермон-Ферран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Мета такого кроку - збереження біорозмаїття, а також захист здоров'я населення, зазначили представники влади міст.

Це рішення зачепить передусім піприємства та об'єднання власників житла, які стежать за зеленими насадженнями. Для прикладу, залізничну компанію SNCF, яка у великих обсягах використовує гербіцид гліфосат для боротьби з бур'янами на залізничних коліях. Використання пестицидів у домашніх садах та міських зелених насадженнях вже заборонено.

У Франції точаться гострі дискусії щодо використання пестицидів. Пропонована урядом заборона гліфосату минулого року не знайшла достатньої підтримки в парламенті країни. Французькі селяни, побоюючись збитків, опираються такому рішенню. Як стверджують представники міст, що зобороняють застосування пестицидів, цим кроком вони хочуть чинити тиск на уряд з метою посилення приписів.

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Торік держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання поза закритими теплицями трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам.

Нині у Брюсселі готують, ймовірно, заборону також пестициду хлорпірифос на рівні блоку. Остаточне рішення очікується в грудні.