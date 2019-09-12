Франция: Париж и еще четыре города запретили использование пестицидов

Париж и еще четыре французских города в четверг, 12 сентября, объявили о запрете использования пестицидов в своих пределах. К инициативе столице Франции присоединились Лилль, Нант, Гренобль и Клермон-Ферран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Цель такого шага - сохранение биоразнообразия, а также защитa здоровья населения, отметили представители власти городов.

Это решение коснется прежде всего предприятий и объединений собственников жилья, которые следят за зелеными насаждениями. Например, железнодорожную компанию SNCF, которая в больших объемах использует гербицид глифосат для борьбы с сорняками на железнодорожных путях. Использование пестицидов в домашних садах и городских зеленых насаждениях уже запрещено.

Во Франции продолжаются острые дискуссии об использовании пестицидов. Предлагаемый правительством запрет глифосата в прошлом году не нашел достаточной поддержки в парламенте страны. Французские крестьяне, опасаясь убытков, опираются такому решению. Как утверждают представители городов, в которых запретили применение пестицидов, этим шагом они хотят оказать давление на правительство с целью усиления предписаний.

В прошлом году государства Евросоюза поддержали полный запрет на использование вне закрытых теплиц трех инсектицидов, которые входят в группу неоникотиноидив и наносят вред пчелам.

Сейчас в Брюсселе готовят, вероятно, запрет также пестицида хлорпирифос на уровне блока. Окончательное решение ожидается в декабре.