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Трамп висловив бажання знову зустрітися з Кім Чен Ином

П'ятниця, 13 вересня 2019, 08:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб відновити переговори про денуклеаризацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, він хотів би, щоб така зустріч відбулася до кінця цього року.

Коментарі Трампа пролунали слідом за Північною Кореєю, де в понеділок заявили, що Пхеньян готовий відновити переговори з США в кінці цього місяця.

Політичні аналітики кажуть, що звільнення Трампом Джона Болтона, його радника з національної безпеки, на початку цього тижня може допомогти зусиллям США щодо пожвавлення переговорів, але не зробить мету Вашингтона переконати Пхеньян відмовитися від своєї ядерної зброї легшою.

Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися три рази з червня 2018 року.

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