Трамп выразил желание вновь встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы возобновить переговоры о денуклеаризации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, он хотел бы, чтобы такая встреча состоялась до конца этого года.

Комментарии Трампа прозвучали вслед за Северной Кореей, где в понедельник заявили, что Пхеньян готов возобновить переговоры с США в конце этого месяца.

Политические аналитики говорят, что освобождение Трампом Джона Болтона, его советника по национальной безопасности, в начале этой недели может помочь усилиям США по оживлению переговоров, но не сделает цель Вашингтона убедить Пхеньян отказаться от своей ядерной оружия легче.

Трамп и Ким Чен Ын встречались три раза с июня 2018 года.