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У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший

П'ятниця, 13 вересня 2019, 10:11

У 2018 році ціна хліба та вироби із зернових культур у країнах Європейського Союзу відрізнялася більш ніж в три рази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Про порівнянні цін у країнах ЄС експерти брали за основу середній показник, який дорівнював 100.

 

Результати показують, що в 2018 році ціна хліба була найвищою у Данії (з індексом рівня цін 152), Австрії (135), Люксембургу та Фінляндії (обидві 127).

Найнижчим рівень цін на хліб у 2018 році був у Румунії (з індексом рівня цін 54), Болгарії (62) та Польщі (68).

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