В Дании самый дорогой хлеб в ЕС, в Румынии - самый дешевый
Пятница, 13 сентября 2019, 10:11
В 2018 году цена хлеба и изделия из зерновых культур в странах Европейского Союза отличалась более чем в три раза.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.
Для сравнения цен в странах ЕС эксперты брали за основу средний показатель, равный 100.
Результаты демонстрируют, что в 2018 году цена хлеба была самой высокой в Дании (с индексом уровня цен 152), Австрии (135), Люксембурга и Финляндии (обе 127).
Низким уровень цен на хлеб в 2018 году был в Румынии (с индексом уровня цен 54), Болгарии (62) и Польши (68).
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