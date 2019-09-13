Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский поддержал сохранение формулы Порошенко по миротворцам

Google заплатит миллиард евро во Франции за налоговое мошенничество

Администрация Трампа согласилась предоставить Украине задержанную военную помощь

В Праге решили перенести скандальный памятник Коневу






В Дании самый дорогой хлеб в ЕС, в Румынии - самый дешевый

Пятница, 13 сентября 2019, 10:11

В 2018 году цена хлеба и изделия из зерновых культур в странах Европейского Союза отличалась более чем в три раза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Для сравнения цен в странах ЕС эксперты брали за основу средний показатель, равный 100.

 

Результаты демонстрируют, что в 2018 году цена хлеба была самой высокой в ​​Дании (с индексом уровня цен 152), Австрии (135), Люксембурга и Финляндии (обе 127).

Низким уровень цен на хлеб в 2018 году был в Румынии (с индексом уровня цен 54), Болгарии (62) и Польши (68).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua