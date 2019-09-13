В Дании самый дорогой хлеб в ЕС, в Румынии - самый дешевый

В 2018 году цена хлеба и изделия из зерновых культур в странах Европейского Союза отличалась более чем в три раза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Для сравнения цен в странах ЕС эксперты брали за основу средний показатель, равный 100.

Результаты демонстрируют, что в 2018 году цена хлеба была самой высокой в ​​Дании (с индексом уровня цен 152), Австрии (135), Люксембурга и Финляндии (обе 127).

Низким уровень цен на хлеб в 2018 году был в Румынии (с индексом уровня цен 54), Болгарии (62) и Польши (68).