У Парижі – найбільший за понад 20 років страйк транспортників через пенсійну реформу

Пасажири паризького транспорту зіткнулися з хаосом під час поїздок в п'ятницю, коли транспортники оголосили страйк через плани уряду скоротити їхні пенсійні пільги в рамках пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Десять з 16 ліній метро Парижа і дві основні регіональні залізничні лінії були повністю закриті у ранковий час пік.

Багато парижан і мешканців передмість були вимушені добиратися до роботи пішки, проводячи в дорозі по декілька годин.

Профспілки хочуть, щоб страйк, який, як очікується, стане найбільшим з 2007 року в Парижі, став попередженням уряду Макрона, оскільки він запускає одну з найнебезпечніших реформ його президентства — об'єднати 42 різні пенсійні системи Франції в єдину систему, засновану на балах.

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Прем'єр-міністр Едуар Філіп пообіцяв у четвер знайти час, щоб ретельно обдумати зауваження профспілок і взяти до уваги більш широку громадську думку.

Пенсійний режим, специфічний для працівників транспортної сфери, дозволяє машиністам поїздів та іншим працівникам, що працюють під землею, виходити на пенсію у 52 роки, що на десять років раніше звичайного пенсійного віку для отримання повної державної пенсії.

Попередні реформи вже зменшили деякі з прав транспортників, але працівники стурбовані тим, що їм доведеться піти на подальші жертви.