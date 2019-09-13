В Париже – крупнейшая за 20 лет забастовка транспортников против пенсионной реформы

Пассажиры парижского транспорта столкнулись с хаосом во время поездок в пятницу, когда транспортники объявили забастовку из-за планов правительства сократить их пенсионные льготы в рамках пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Десять из 16 линий метро Парижа и две основные региональные железнодорожные линии были полностью закрыты в утренний час пик.

Многие парижане и жители пригородов были вынуждены добираться до работы пешком, проводя в дороге по несколько часов.

Профсоюзы хотят, чтобы забастовка, которая, как ожидается, станет крупнейшей с 2007 года в Париже, стала предупреждением правительству Макрона, поскольку он запускает одну из самых опасных реформ его президентства - объединить 42 различные пенсионные системы Франции в единую систему, основанную на баллах.

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Премьер-министр Эдуар Филипп пообещал в четверг найти время, чтобы тщательно обдумать замечания профсоюзов и принять во внимание более широкое общественное мнение.

Пенсионный режим, специфичный для работников транспортной сферы, позволяет машинистам поездов и другим работникам, работающим под землей, выходить на пенсию в 52 года, что на десять лет раньше обычного пенсионного возраста для получения полной государственной пенсии.

Предыдущие реформы уже сократили некоторые из прав транспортников, но работники обеспокоены тем, что им придется пойти на дальнейшие жертвы.