Пілоти British Airways розпочали найбільший в історії перевізника страйк

Авіакомпанія British Airways скасувала понад 1,5 тисячі рейсів у зв'язку із дводенним страйком пілотів, який розпочався опівночі в ніч на понеділок.

Про це повідомляє "європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що цей страйк буде наймасштабнішим у столітній історії авіакомпанії.

Компанії довелося скасувати понад 1500 рейсів, а профспілка погрожує організовувати страйки до кінця року. Страйк, як очікується, вплине на близько 280 тисяч осіб, а British Airways ризикує втратити 80 мільйонів фунтів прибутку.

Пілоти незадоволені розміром оплати праці.

Читайте також Пілоти British Airways оголосили про три дні страйків у вересні

Авіакомпанія і профспілка BALPA сперечаються через невдоволеність останньої пропонованим перевізником підвищенням платні на 11,5%.

Компанія раніше звернулася до пасажирів із закликом не їздити до аеропортів, пообіцявши знайти альтернативні маршрути для більшості з них.

Нагадаємо, у British Airways анонсували у вересні три дні страйків: 9, 10 та 27 вересня.

Пілоти авіакомпанії проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку липня. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.