Президент Фінляндії: у нас сміються над людьми, які люблять Росію

Довгий та складний досвід співіснування Фінляндії з РФ забезпечує імунітет до російської пропаганди, вважає президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

"Як ви знаєте, у нас досить тривалий та часто складний досвід відносин з РФ. Що стосується нинішнього впливу Росії, зокрема, гібридних атак на демократію, то ми маємо протидію – згуртоване суспільство", - сказав він.

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"Так, і в нас є люди, які люблять Росію. Але у нас сміються над такими людьми – тому їх досить мало",- додав Нііністьо.

Разом із тим він не схильний недооцінювати можливості гібридного впливу РФ. "Ми не заплющуємо очі – ми аналізуємо цей вплив та готові вживати заходів для протидії цьому", - пояснив президент.

Раніше він заявив, що геополітична вага ЄС суттєво знизилася, і головне завдання, яке наразі стоїть перед керівництвом ЄС та європейськими лідерами – "повернення Європи до світових процесів".