Литва вперше купить у Росії велику партію скрапленого газу - росЗМІ
Литва вперше закупить у Росії велику партію скрапленого природного газу (СПГ).
Як передає "Європейська правда", про це повідомляє газета "Коммерсант" з посиланням на джерела.
За словами джерела, 12 вересня танкер Stena Clear Sky з перевантаженим з проєкту "Ямал СПГ" газом російської компанії "НОВАТЕК" покинув термінал у французькому Монтуар і попрямував у порт Клайпеда в Литві.
Як зазначається, продала російський СПГ корпорація Total, що належить Франції, придбала його литовська енергетична держкомпанія Lietuvos energijos tiekimas (перейменована в Ignitis).
В січні поточного Ignitis уклала угоду з Total з постачання невідомого вантажу на спотовій основі. Джерело припустило, що тим самим вантажем був російський газ.
Total і Achema відмовилися давати коментар. В Ignitis заявили, що не обговорюють угоди по СПГ.