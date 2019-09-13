Литва вперше купить у Росії велику партію скрапленого газу - росЗМІ

Литва вперше закупить у Росії велику партію скрапленого природного газу (СПГ).

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє газета "Коммерсант" з посиланням на джерела.

За словами джерела, 12 вересня танкер Stena Clear Sky з перевантаженим з проєкту "Ямал СПГ" газом російської компанії "НОВАТЕК" покинув термінал у французькому Монтуар і попрямував у порт Клайпеда в Литві.

Як зазначається, продала російський СПГ корпорація Total, що належить Франції, придбала його литовська енергетична держкомпанія Lietuvos energijos tiekimas (перейменована в Ignitis).

В січні поточного Ignitis уклала угоду з Total з постачання невідомого вантажу на спотовій основі. Джерело припустило, що тим самим вантажем був російський газ.

Total і Achema відмовилися давати коментар. В Ignitis заявили, що не обговорюють угоди по СПГ.