Литва впервые купит у России крупную партию сжиженного газа – росЗМИ

Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам источника, 12 сентября танкер Stena Clear Sky с перегруженным из проекта "Ямал СПГ" газом российской компании "НОВАТЭК" покинул терминал во французском Монтуар и направился в порт Клайпеда в Литве.

Как отмечается, продала российский СПГ корпорация Total, принадлежащая Франции, а приобрела его литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (переименована в Ignitis).

В январе Ignitis заключила соглашение с Total по снабжению неизвестного груза на спотовой основе. Источник предположил, что тем самым грузом был российский газ.

Total и Achema отказались давать комментарий. В Ignitis заявили, что не обсуждают сделки по СПГ.