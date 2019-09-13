В аеропорту Лондона затримали 10 екоактивістів, які намагалися завадити його роботі

Активісти, які виступають за боротьбу зі зміною клімату, заявили про успішний запуск безпілотника в аеропорту Хітроу з метою завадити його роботі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Група Heathrow Pause, яка є частиною більш широкого руху Extinction Rebellion, заявила раніше про наміри запустити безпілотники в 5-кілометровій зоні безпеки аеропорту, потенційно зашкодивши сотням рейсів.

Група повідомила про план запустити три безпілотники і про те, що щонайменше один запуск був успішним.

Столична поліція підтвердила дев'ять арештів протягом четверга і п'ятниці.

За словами групи, 10-й активіст здався поліції, "завершивши свій політ", і в даний час знаходиться в терміналі 2 Хітроу.

Зазначається, що роботу аеропорту у зв’язку з запуском дрона порушено не було.

У квітні борці із забрудненням навколишнього середовища проводили мітинги в різних частинах Лондона, перекриваючи рух транспорту. Extinction Rebellion обіцяла, що якщо влада не піде на переговори, учасники акцій будуть вносити ще більший безлад в життя британської столиці.