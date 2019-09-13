В аэропорту Лондона задержали 10 экоактивистов, пытавшихся помешать его работе

Активисты, выступающие за борьбу с изменением климата, заявили об успешном запуске беспилотника в аэропорту Хитроу с целью помешать его работе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Группа Heathrow Pause, которая является частью более широкого движения Extinction Rebellion, заявила ранее о намерениях запустить беспилотники в 5-километровой зоне безопасности аэропорта, потенциально помешав сотням рейсов.

Группа сообщила о плане запустить три беспилотника и о том, что по меньшей мере один запуск был успешным.

Столичная полиция подтвердила девять арестов в течение четверга и пятницы.

По словам группы, 10-й активист сдался полиции, "завершив свой полет", и в настоящее время находится в терминале 2 Хитроу.

Отмечается, что работа аэропорта в связи с запуском дрона не была нарушена.

В апреле борцы с загрязнением окружающей среды проводили митинги в разных частях Лондона, перекрывая движение транспорта. Extinction Rebellion обещала, что если власть не пойдет на переговоры, участники акций будут вносить еще больший беспорядок в жизнь британской столицы.