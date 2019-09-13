У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників

З 16 вересня чиновники Молдови більше не будуть змушені заздалегідь подавати письмове повідомлення для того, щоб потрапити в Придністров'я.

Про це заявив віцепрем'єр з реінтеграції Василь Шова на засіданні уряду 13 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Шови, йому вдалося домовитися скасувати режим попередніх повідомлень для чиновників з правого берега Дністра, які хочуть в'їхати в Придністров'я або проїхати транзитом.

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"Ми домовилися, що з понеділка, 16 вересня, анулюється режим, за яким чиновникам потрібно було письмовий дозвіл для того, щоб перетинати Придністров'я. З 16 вересня можна буде вільно їздити, як з приватними, так і з офіційними візитами", - запевнив Шова.

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