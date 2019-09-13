В Приднестровье отменили режим разрешений для приезда молдавских чиновников

С 16 сентября чиновники Молдовы больше не будут вынуждены заранее подавать письменное уведомление для того, чтобы попасть в Приднестровье.

Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Василий Шова на заседании правительства 13 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Шовы, ему удалось договориться отменить режим предварительных уведомлений для чиновников с правого берега Днестра, которые хотят въехать в Приднестровье или проехать транзитом.

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"Мы договорились, что с понедельника, 16 сентября, аннулируется режим, по которому чиновникам нужно было письменное разрешение для того, чтобы пересекать Приднестровья. С 16 сентября можно будет свободно ездить, как с частными, так и с официальными визитами", - заверил Шова.

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