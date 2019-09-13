У Франції засудили мера міста і його дружину, які приховали нерухомість на 13 млн євро

У Франції засудили за ухиляння від сплати податків мера невеликого містечка Леваллуа-Перре Патріка Балкані та його дружину Ізабель.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Гучний судовий розгляд тривав три місяці і сьогодні Кримінальний суд Парижа засудив Патріка Балкані до чотирьох років ув'язнення.

Читайте також Вілла від шейха і поле для гольфу: мера невеликого містечка у Франції судять за корупцію

Його дружину, яка була першим заступником мера, засудили до трьох років позбавлення волі. Однак, вона не відбуватиме покарання у тюрмі, оскільки суд вважає, що стан її здоров'я несумісний із утримуванням під вартою.

18 жовтня Паризький суд винесе ще одне рішення проти подружжя Балкані, цього разу у справі про відмивання грошей та корупцію.

Пара, яка удвох керувала містом Леваллуа-Перре понад 30 років, приховала від французької податкової нерухомість на загальну суму в 13 мільйонів євро.

Слідство вважає, щоб ухилитися від податків, подружжя використовувало офшорні компанії в Ліхтенштейні, Панамі і на Сейшелах.

Згідно з документами, Патрік Балкані разом з дружиною заробляли трохи більше 140 тисяч євро на рік. Однак, насправді вони вели більш розкішний спосіб життя, проводячи час на своїх віллах в Марракеші і на острові Сан-Мартен в Карибському морі.

Патріка Балкані також підозрюють в отриманні хабарів від саудівського шейха Мухаммеда Аль Джабера: звинувачення переконане, що він оплатив подружжю віллу в Марракеші і надав їм в розпорядження свій особистий літак, а в обмін отримав право побудувати два хмарочоси в Леваллуа-Перре.