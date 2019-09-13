Во Франции осудили мэра города и его жену, которые скрыли недвижимость на 13 млн евро

Во Франции осудили за уклонение от уплаты налогов мэра небольшого городка Леваллуа-Перре под Парижем Патрика Балкани и его жену Изабель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Громкое судебное разбирательство длилось три месяца, и сегодня Уголовный суд Парижа приговорил Патрика Балкани к четырем годам заключения.

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Его жену, которая была первым заместителем мэра, приговорили к трем годам лишения свободы. Однако она не будет отбывать наказание в тюрьме, поскольку суд считает, что состояние ее здоровья несовместимо с содержанием под стражей.

18 октября Парижский суд вынесет еще одно решение против супругов Балкани, на этот раз по делу об отмывании денег и коррупции.

Пара, которая вдвоем руководила городом Леваллуа-Перре более 30 лет, скрыла от французской налоговой недвижимость на общую сумму 13 млн евро.

Следствие считает, что для уклонения от налогов супруги использовали офшорные компании в Лихтенштейне, Панаме и на Сейшелах.

Согласно документам, Патрик Балкани вместе с женой зарабатывали чуть больше 140 тысяч евро в год. Однако на самом деле они вели более роскошный образ жизни, проводя время на своих виллах в Марракеше и на острове Сан-Мартен в Карибском море.

Патрика Балкани также подозревают в получении взяток от саудовского шейха Мухаммеда Аль Джабера: обвинение уверено, что он оплатил супругам виллу в Марракеше и предоставил им в распоряжение свой личный самолет, а в обмен получил право построить два небоскреба в Леваллуа-Перре.