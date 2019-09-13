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Оборонні витрати ЄС є недостатніми для його амбіцій - звіт

П'ятниця, 13 вересня 2019, 15:42

Мета ЄС щодо збільшення видатків на оборону до 22,5 млрд євро протягом наступного десятиліття недостатня для амбіцій блоку в оборонному секторі.  

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це йдеться в щорічному оглядовому документі Європейської рахункової палати.

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Якщо ЄС спробує захистити себе без допомоги свого великого союзника по НАТО, Сполучених Штатів, "очікується, що для подолання поточного розриву у можливостях будуть потрібні інвестиції в кілька сотень мільярдів євро", - підкреслюється в доповіді.

"Значні і неузгоджені скорочення оборонних бюджетів країн-членів, поряд з недостатнім інвестуванням, вплинули на їхній військовий потенціал", - підкреслюється в документі.

Юхан Партс, колишній прем'єр-міністр Естонії, який є членом Європейської рахункової палати, назвав невідповідність між амбіціями і запропонованими ресурсами "величезним".

Разом з тим Велика Британія, на долю якої припадає чверть загальних оборонних витрат ЄС, готується покинути блок, що зробить розрив між амбіціями і витратами ще більшим.

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